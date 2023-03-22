В Уганді криміналізували представників сексуальних меншин — їм загрожує увʼязнення

Парламент Уганди ухвалив законопроєкт про увʼязнення для людей, які ідентифікують себе як члени сексуальних меншин. Їм загрожуватимуть тривалі покарання.

Про це пише BBC.

Документ стане законом тоді, коли його підпише президент країни Йовері Мусевені. Він може як підписати закон, так і накласти вето, щоб зберегти хороші відносини з Заходом.

Згідно з законопроєктом, друзі, родичі та близькі повинні будуть повідомити владі про людей, які мають одностатеві стосунки або ідентифікують себе як члени сексуальних меншин.

Хоча в Уганді гомосексуальність і без того заборонений, цей законопроєкт йде далі і запроваджує безпосереднє кримінальне покарання. Під загрозу покарання підпадають також і організації, які захищають права ЛГБТ.