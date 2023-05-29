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Телескоп «Джеймс Вебб» виявив гігантський гейзер на супутнику Сатурну. Він викидає воду на сотні кілометрів у космос

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

У листопаді 2022 року космічний телескоп «Джеймс Вебб» помітив, як крижаний супутник Сатурну Енцелад викидає шлейф водяної пари далеко в космос. За пів року на конференції у Науковому інституті космічного телескопа в Балтиморі вчені детально описали це виверження, пише Space.com.

Це не перший випадок, коли астрономи бачать, як з Енцелада витікає вода, але цього разу виявилося, що струмені пари вилітають набагато далі в космос, ніж люди вважали раніше. Енцелад має діаметр приблизно 504 км, а вода розповсюджується ще далі.

Науковці уперше дізналися про водяні вибухи на Енцеладі в 2005 році, коли космічний корабель NASA Cassini зафіксував крижані частинки, що вилітали крізь великі тріщини на супутнику, які назвали «тигровими смугами». Ось як це виглядало:

Гігантський струмінь пари над супутником Сатурну Енцеладом. Зображення орбітального апарату NASA Cassini.

Гігантський струмінь пари над супутником Сатурну Енцеладом. Зображення орбітального апарату NASA Cassini.

NASA

За даними NASA, ці вибухи настільки потужні, що завдяки ним утворюється одне з кілець Сатурну. Аналіз показав, водяні струмені містили метан, вуглекислий газ і аміак — органічні молекули, необхідні для розвитку життя. У 2022 році міжнародна група дослідників навіть стверджувала, що деякі з цих газів виробляють живі організми.

Енцелад повністю вкритий товстим шаром льоду, і вимірювання обертання супутника свідчать, що під цим льодяним шаром прихований величезний океан. Науковці вважають, що струмені води, які зафіксували «Джеймс Вебб» і Cassini, походять із гідротермальних джерел на дні океану. Наявність у викидах кремнезему підтверджує цю гіпотезу.

Наразі дослідники обговорюють майбутні місії для пошуку ознак життя на Енцеладі. Пропонують запустити туди апарат, який обертався б навколо супутника приблизно шість місяців і збирав зразки водяного шлейфу. У планах також опустити його на поверхню супутника. Апарат матиме інструменти для зважування та аналізу молекул, а також секвенатор ДНК і мікроскоп.

Інший варіант передбачає відправку автономного «робота-змії» у водні глибини під поверхнею Енцелада. Робот під назвою Extant Life Surveyor Exobiology має камери та сканер, які допомагатимуть йому орієнтуватися в невідомому водному середовищі Енцелада.