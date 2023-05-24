Астрономи зʼясували, що крижані кільця Сатурну зникнуть протягом кількох сотень мільйонів років.

Про це пише CNN.

Науковці вивчили дані, отримані зондом NASA Cassini, який обертався навколо планети з 2004 по 2017 рік, і дізналися, що кільця зʼявилися пізніше за сам Сатурн. За астрономічними стандартами, вони відносно молоді — їм лише кілька сотень мільйонів років. На думку дослідників, коли Землею бродили динозаври, сім кілець Сатурну все ще формувалися.

«Якщо ви подивитеся на супутникову систему Сатурну, то побачите інші натяки на те, що за останні кілька сотень мільйонів років там сталося щось вражаюче. Якщо кільця Сатурну не такі старі, як планета, це означає, що щось сформувало їх неймовірну структуру, і це дуже цікаво вивчати», — сказав професор астрономії Блумінгтонського університету Річард Дурісен.

Кільця Сатурну в основному складаються з льоду, і лише невелика частка — це камʼяний пил, утворений у космосі осколками астероїдів і мікрометеороїдами. Шматочки, схожі на піщинки, стикаються з частинками в кільцях Сатурну.

Коли метеороїди проникають у кільця, вони швидко штовхають матеріал усередині внутрішніх кілець до планети. Апарат Cassini зафіксував, що кільця кожної секунди втрачають тонни своєї маси.

Це означає, що з часом кільця Сатурну зникнуть. За оцінками дослідників, вони існуватимуть щонайбільше ще кілька сотень мільйонів років.