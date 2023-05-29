Міноборони Японії наказало збивати всі балістичні ракети, які наближатимуться до країни. Так хочуть боротися з КНДР

Міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада віддав наказ збивати будь-які балістичні ракети, які наближатимуться до країни. Це сталося після планів КНДР запустити найближчими днями військовий супутник.

Про це пише NHK.

У Японії вважають, що під приводом запуску супутника Північна Корея планує провести випробування балістичних ракет великої дальності.

Ракети будуть знищені в повітряному просторі над територією Японії, її виключною економічною зоною та у відкритому морі поблизу країни. Для цього у японців є системи Aegis, які встановлені на кораблях, а також зенітно-ракетні комплекси Patriot.