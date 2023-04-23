Японія розгортає систему перехоплення балістичних ракет через імовірний запуск супутника КНДР

Японія розгортає систему перехоплення балістичних ракет на Окінаві через імовірний запуск розвідувального супутника Північної Кореї. Під час старту КНДР може використовувати технологію балістичних ракет.

Про це пише видання NHK.

Транспортний літак із ракетною установкою PAC3 прибув на найзахідніший острів Японії Йонагуні в префектурі Окінава вранці 23 квітня.

За інформацією Reuters, міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада 22 квітня наказав армії підготуватися до збиття північнокорейського супутника, якщо він впаде на територію Японії.

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що підготовку до запланованого запуску першого північнокорейського розвідувального супутника треба продовжувати, щоб протистояти «імовірним загрозам» з боку США та Південної Кореї.