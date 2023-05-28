Ердоган проти Киличдароглу. У Туреччині почався другий тур президентських виборів

У Туреччині розпочався другий тур президентських виборів. За президентське крісло змагаються чинний лідер держави Реджеп Таїп Ердоган та лідер опозиції Кемаль Киличдароглу.
Виборчі дільниці відчинилися о 08:00 і зачиняться о 17:00 за місцевим часом. По всій країні встановлено понад 191 тисячу виборчих скриньок. Проголосувати мають право понад 64 мільйони людей.
Підрахунок голосів розпочнеться після закриття виборчих дільниць. У Туреччині немає екзит-полів. Очікують, що попередні результати будуть відомі протягом декількох годин після закриття виборчих дільниць.
- У першому турі Ердоган отримав 49,51% голосів, не подолавши поріг у 50%. Киличдароглу отримав підтримку 44,88% виборців. 22 травня лідер правої турецької партії АТА Сінан Оган, який здобув третє місце на виборах, заявив, що під час другого туру підтримає Ердогана.
- Якщо Ердоган переможе, він може залишатися при владі до 2028 року.