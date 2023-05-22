Один з конкурентів Ердогана закликав прихильників підтримати чинного президента у другому турі виборів

Лідер правої турецької партії АТА Сінан Оган, який здобув третє місце на виборах президента Туреччини у першому турі, заявив, що під час другого туру підтримає чинного президента Реджепа Ердогана.

Про це Оган заявив на пресконференції, пише ВВС.

Основною причиною його рішення стало те, що правляча коаліція здобула парламентську більшість на виборах.

«У системі президентського правління для стабільності вкрай важливо, щоб парламент і президент перебували під управлінням одного і того ж альянсу», — заявив політик.

Він закликав своїх прихильників голосувати за Ердогана. Зазначимо, що Оган набрав 5,2% голосів у першому турі виборів, а чинний глава держави Реджеп Таїп Ердоган отримав 49,51% голосів.

Його основний суперник Кемаль Киличдароглу також не подолав поріг 50% і отримав підтримку 44,88% виборців.