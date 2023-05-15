У Туреччині відбудеться другий тур президентських виборів. Жоден з кандидатів не набрав 50% голосів

У Туреччині офіційно призначили другий тур президентських виборів. Він відбудеться 28 травня.

Про це Центральна виборча комісія оголосила 15 травня, цитує Anadolu.

Чинний президент Реджеп Ердоган набрав 49,51%, а його опонент Кемаль Киличдароглу — 44,88%. Ще 5,17% голосів отримав представник коаліції Ata Сінан Оган, який може підтримати опозицію у другому турі.

Явка виборців на виборах склала 88,92% усередині країни та 52,69% за кордоном.