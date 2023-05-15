У Туреччині відбудеться другий тур президентських виборів. Жоден з кандидатів не набрав 50% голосів

У Туреччині офіційно призначили другий тур президентських виборів. Він відбудеться 28 травня.
Про це Центральна виборча комісія оголосила 15 травня, цитує Anadolu.
Чинний президент Реджеп Ердоган набрав 49,51%, а його опонент Кемаль Киличдароглу — 44,88%. Ще 5,17% голосів отримав представник коаліції Ata Сінан Оган, який може підтримати опозицію у другому турі.
Явка виборців на виборах склала 88,92% усередині країни та 52,69% за кордоном.
- 14 травня в Туреччині відбулися парламентські й президентські вибори. За посаду президента змагаються два кандидати: чинний президент Реджеп Ердоган та голова найбільшої опозиційної партії Кемаль Киличдароглу. На парламентських виборах партії Ердогана прогнозують перемогу, але вона не зможе отримати більшість.
- Ердоган керує Туреччиною з 2003 року — спочатку як премʼєр, а потім як президент. Опозиційний блок із шести партій обіцяє згорнути величезну кількість реформ Ердогана. Там хочуть повернутися до парламентської демократії, а також відновити незалежність Центрального банку.