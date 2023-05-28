Генштаб: Російські війська втратили вбитими ще 400 військових

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 28 травня. За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 400 військових, три танки, сім бронемашин, 11 артилерійських систем, три безпілотники, девʼять одиниць автотехніки та дві одиниці спецтехніки.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

Щодо ситуації на фронті — у Генштабі повідомили, що за минулу добу (27 травня) українським військам вдалося відбити 21 атаку росіян, які відбувалися у Луганській та Донецькій областях.

Авіація ЗСУ завдала чотирьох ударів по зосередженню військ і техніки противника, а також трьох авіаударів по зенітно-ракетних системах. Артилерія уразила два командні пункти, два зосередження озброєння та техніки, а також два склади боєприпасів.