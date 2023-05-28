Росія вночі атакувала Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе. ППО збила 52 БпЛА

Війська росії в ніч на 28 травня атакували Україну щонайменше 54 дронами-камікадзе Shahed-136/131. Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що це рекордна кількість.

Збити протиповітряній обороні вдалося 52 дрони, які ворог запускав з Брянської області та Краснодарського краю. Атака була націлена на обʼєкти критичної інфраструктури в центральних регіонах, зокрема на Київщині та Житомирщині.

Наслідки атаки

Вибухи лунали у Житомирі та Києві. У столиці уламки впали на дах багатоповерхового будинку, повідомив мер Віталій Кличко. Загинула одна людина, одна поранена.

У Житомирі є пошкодження, повідомив мер міста Сергій Сухомлин. Деталей він не розповів. Жертв немає. Очільник ОВА уточнив, що дрони вдарили по одному з інфраструктурних об’єктів.

У Черкаській області ППО збила два дрони. Там без жертв і руйнувань.