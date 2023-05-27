Данія запускає інвестиційний фонд для України на $133 мільйони

У столиці Данії Копенгагені пройшов Український інвестиційний форум, на якому оголосили про відкриття соціальної програми данського інвестиційного фонду для України на суму $133 мільйони.
Про це пише пресслужба Міністерства економіки.
Інвестфонд надаватиме фінансові гарантії і кредитуватиме проєкти державного та приватного секторів, залучаючи данські технології.
Також на форумі повідомили про фінансування двох пілотних проєктів — постраждалих від війни компаній півдня України. «Нібулону» дадуть кредит на майже $27 мільйонів, а «Агрофьюжн» отримає $16 мільйонів. Кредитуватимуть і агрокомпанії, розташовані біля лінії фронту в Миколаєві, щоб вони могли відновити виробничі потужності, купуючи обладнання в Данії.
- 2 травня Данія виділила Силам оборони України найбільший пакет військової допомоги вартістю $250 мільйонів, щоб допомогти «успішно завершити майбутній контрнаступ».
- Наприкінці квітня Данія запустила нову програму підтримки України на 2023 рік, у межах якої виділить один мільярд євро. Головна мета програми — відновлення України. Особливу увагу Данія приділить реконструкції Миколаєва.
- Уряд Данії погодив створення фонду на загальну суму сім мільярдів данських крон (мільярд доларів) для цивільної, військової та економічної допомоги Україні. Кошти фонду призначені для допомоги у 2023 році. На додачу до цього у 2024—2027 роках зарезервовані кошти, які допоможуть покрити витрати на заміну військової техніки. Ці кошти від військових внесків, зроблених у 2022 і 2023 роках.