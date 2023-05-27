У Єгипті розкопали стародавні майстерні з муміфікації й нові гробниці. Країна прагне відродити туризм

У Єгипті знайшли майстерні з муміфікації людей і тварин, а також дві гробниці в стародавньому похованні Саккара. Країна активно веде розкопки, щоб відкрити Великий Єгипетський музей і оживити туристичну галузь, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

Про це пише Reuters.

Майстерні для муміфікації тіл відносять до 30-ї династії (380—343 рр. до н. е.) і епохи Птолемеїв (305—30 рр. до н. е.). Вони розташовані за 30 кілометрів на південь від Каїру — столиці Єгипту.

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У майстернях були камʼяні ложа, глиняні горщики, ритуальні посудини, натронна сіль, один із головних інгредієнтів для муміфікації, полотно та інше. А в гробницях, що належали двом священникам, археологи знайшли написи про землеробство, полювання й інші буденні справи.