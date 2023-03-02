У Великій піраміді Гізи в Єгипті знайшли прихований коридор

Єгипетські офіційні особи з питань старожитностей оголосили про виявлення прихованого 9-метрового коридору за головним входом у Велику піраміду Гізи. Це може призвести до нових знахідок.

Про це повідомляє Reuters.

Недобудований коридор, ймовірно, створювали для полегшення ваги піраміди, припускає Мостафа Вазірі, голова Вищої ради старожитностей Єгипту.

Знахідка відбулася в рамках проєкту Scan Pyramids, який з 2015 року використовує сучасні технології, зокрема сканування та ендоскопи, щоб зазирнути всередину піраміди.