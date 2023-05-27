Медіа: росія висилає сотні німецьких дипломатів і вчителів, імовірно, у відповідь на спроби Німеччини позбутися російських шпигунів

У росії вирішили скоротити кількість працівників німецьких установ і вислати з країни сотні німецьких державних службовців.
Про це пише Sueddeutsche Zeitung.
Рішення рф насамперед стосується співробітників освітніх і культурних закладів, зокрема вчителів німецької школи в Москві й викладачів Інституту Гете. Також росія висилатиме деяких дипломатів з Німеччини.
Попередньо, у країні мають залишитися приблизно 350 німецьких держслужбовців. Це повʼязано з ухвалою російського Міністерства закордонних справ про верхню межу чисельності персоналу дипломатичних представництв і німецьких посередницьких організацій у росії.
«Ця межа, встановлена росією з початку червня, вимагає серйозного скорочення у всіх сферах нашої присутності в росії», — відреагували в МЗС Німеччини.
- Наприкінці квітня в Міністерстві закордонних справ росії заявили про масову висилку своїх дипломатів з Німеччини і назвали дії Берліну «ворожими» й такими, що матимуть по собі наслідки.
- 25 березня повідомлялося, що голова німецького МЗС Анналена Бербок планує вислати з ФРН понад 30 російських дипломатів, яких акредитували в Берліні. Дипломатів запідозрили у вербовці німецьких інформаторів.