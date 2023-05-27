Медіа: У Tesla стався масштабний витік даних. У мережі опинився номер соцстрахування Ілона Маска

У компанії Tesla стався масштабний витік даних. У мережі опинилися 100 гігабайтів конфіденційної інформації, пише німецьке видання Handelsblatt.

За даними газети, набір даних має назву «Файли Tesla». Вони містять імена, приватні адреси електронної пошти, номери телефонів і зарплати понад 100 тисяч нинішніх і колишніх співробітників. Там також є ідентифікаційний номер генерального директора Tesla Ілона Маска, банківські реквізити клієнтів і секретна інформація про виробництво.

Крім того, завдяки витоку стало відомо, що компанія отримала близько чотирьох тисяч скарг від клієнтів на програму допомоги водієві Tesla. Люди скаржилися на раптове прискорення або гальмування.

Офіс захисту даних у Бранденбурзі, де розташована європейська штаб-квартира Tesla, назвав витік даних «масовим». Його уже розслідують.

Handelsblatt пише, що витік може порушити регламент захисту даних ЄС. Якщо це підтвердиться, Tesla доведеться сплатити штраф у розмірі до чотирьох відсотків річного обороту — приблизно $3,5 мільярда.