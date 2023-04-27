Юристи Ілона Маска заявили, що заяви мільярдера про безпечність автопілота Tesla могли бути дипфейками

Юристи Ілона Маска у суді оголосили, що заяви мільярдера про безпечність автопілоту Tesla могли бути дипфейками.

Про це пише Reuters.

Слухання відбувалось у справі загибелі інженера-програміста Apple Волтера Хуанга. Його родина подала позов проти Tesla у Вищий суд Санта-Клари через автомобільну аварію у 2018 році.

Родина Хуанга вважає, що в автопілоті Tesla стався збій. Виробник автомобілів стверджує, що Хуан грав у відеогру на телефоні перед аварією та проігнорував попередження автомобіля.

У 2016 році Маск заявив в інтервʼю, що «моделі S і Model X на даний момент можуть їздити автономно більш безпечно, ніж керовані людиною».

Юристи Tesla заявили, що Маск не може згадати подробиць своєї заяви і що їй не можна довіряти, бо відео може бути дипфейком. Це використали як аргумент на користь того, що Маска не слід допитувати під присягою в суді.

Суддя Еветт Пенніпакер зобовʼязала засновника Tesla все ж таки відповісти на запитання щодо його заяви про безпеку автопілота автівки. Позов планують розглянути 31 липня.