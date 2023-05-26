Із 1 червня МВС змінить процес складання водійських іспитів. Поки що в чотирьох областях

Із 1 червня Міністерство внутрішніх справ запустить пілотний проєкт, покликаний зробити складання водійських іспитів більш прозорими.
Про це повідомили в пресслужбі МВС.
Проєкт стартуватиме у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях. Зміни торкнуться як теоретичної, так і практичної частин іспиту. А саме:
- Оновлять систему попереднього запису. Наявність талонів можна буде перевірити онлайн, а отримати офлайн або через електронний запис.
- Кожен кандидат у водії отримає більше інструментів для оскарження результатів іспитів у сервісних центрах МВС.
- У класах для теоретичних іспитів буде фіксація на чотири відеокамери та мікрофон. «Сліпих зон» більше не буде.
- В автівках категорії В для складання практичної частини буде відеофіксація в салоні. Камери зніматимуть руки і ноги як кандидата, так і екзаменатора. Також буде запис розмов у салоні.
Нагадаємо, у «Дії» відтепер можна замінити водійські права. Там можна подати заяву, щоб вам замінили посвідчення водія, а забрати його можна в сервісному центрі МВС, або користуватися лише цифровим документом.