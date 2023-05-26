Науковці знайшли тисячі раніше не відомих тварин у глибинах Тихого океану

Учені провели масштабне дослідження глибин Тихого океану, щоб оцінити ризики для біорізноманіття, і знайшли в зоні Кларіон-Кліппертон понад пʼять тисяч різних тварин. Із них науці відомі лише чотириста.

Про це пише BBC.

Дослідження проводили на ділянці океанського дна, призначеного для глибоководного видобутку корисних копалин. Ось фото деяких тварин, яких там знайшли:

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У глибинах виявили, зокрема, незвичайних червʼяків, яскраво забарвлених морських огірків, ракоподібних, схожих на креветок, та корали. Ці тварини розвивалися ізольовано протягом мільйонів років в умовах холодного й темного океанського дна.

Девʼяносто відсотків видів ще не мають офіційної наукової назви. Тепер біологи мають дати тваринам найменування й визначити їхнє місце в екосистемі.