Reuters: США оголосять новий пакет військової допомоги для України на $300 мільйонів

Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму до $300 мільйонів. У ньому будуть переважно боєприпаси.
Про це агентству Reuters повідомили анонімні джерела.
За їхніми даними, новий пакет можуть оголосити вже 26 травня або ж після святкових вихідних з нагоди Дня пам’яті в США. Імовірно, він міститиме більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS та інші боєприпаси.
- 21 травня президент США Джо Байден на саміті G7 оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні вартістю $375 мільйонів.
- Нещодавно стало відомо, що Пентагон на $3 мільярди переоцінив вартість американської зброї, яку відправив до України — це відкриває можливість передачі додаткового озброєння.