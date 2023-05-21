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Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Президент США Джо Байден на саміті G7 оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

До пакета увійдуть:

  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
  • артилерійські снаряди;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • боєприпаси з лазерним наведенням;
  • мостові системи;
  • броньовані медичні машини;
  • вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
  • тепловізійні системи;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Вартість пакета — $375 мільйонів.