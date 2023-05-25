Байден висунув кандидатуру генерала Чарльза Брауна на посаду головнокомандувача американських військ

Президент США Джо Байден офіційно висунув кандидатуру нового найвищого офіцера країни — голови Обʼєднаного комітету начальників штабів.

Байден планує призначити на цю посаду генерала Чарльза Брауна — молодшого. Зараз він очолює штаб Військово-повітряних сил США.

Далі цю кандидатуру має затвердити Сенат. Відтак генерал Браун стане наступником генерала Марка Міллі, термін повноважень якого на посаді голови Обʼєднаного комітету начальників штабів закінчується наприкінці вересня.

61-річний генерал Браун є карʼєрним пілотом винищувача F-16, у нього за спиною — понад 3 000 годин польоту та досвід командування на всіх рівнях.

Якщо призначення затвердять, то у США вперше в історії станеться так, що главою Пентагону та очільником Обʼєднаного комітету начальників штабів буде темношкірий чоловік.