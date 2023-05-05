NYT: Байден визначився з новим головнокомандувачем американських військ

Президент США Джо Байден визначився із кандидатурою майбутнього найвищого офіцера країни — голови Обʼєднаного комітету начальників штабів. На цій посаді він замінить генерала Марка Міллі.

Про це з посиланням на власні джерела пише The New York Times.

Вони кажуть, що Байден планує призначити на цю посаду генерала Чарльза Брауна — молодшого. Зараз він очолює штаб Військово-повітряних сил США.

Якщо його кандидатуру офіційно висунуть і її затвердить Сенат, генерал Браун стане наступником генерала Марка Міллі, термін повноважень якого на посаді голови Обʼєднаного комітету начальників штабів закінчується наприкінці вересня.

У США голова Обʼєднаного комітету начальників штабів є найвищою військовою посадою — аналогом посади головнокомандувача. Марк Міллі на цій посаді регулярно спілкується з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.