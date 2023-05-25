Georgian Airways возитиме росіян через Тбілісі до Європи

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways запустить для росіян транзитні рейси через Тбілісі в Європу. Компанія нещодавно відновила прямі польоти до росії.
Про це розповів RTVI засновник авіакомпанії Тамаз Гаіашвілі.
Вони планують рейси до Мілану, Парижу, Відня, Ларнаки, Салонік.
«Почнемо з 15 червня. Подивимося, як піде ця справа. Але думаємо, що буде достатній попит на цих маршрутах. Через Тбілісі буде зручніше і швидше, ніж на інших напрямках», — сказав Гаіашвілі.
Він назвав «природним» збереження повітряного сполучення з росією.
«Уряд Грузії дуже тепло це рішення зустрів. Дай бог, щоб воно ніколи більше не переривалося», — сказав він.
- Заборона на польоти російських авіакомпаній до Грузії діяла з 2019 року. Її зняли 15 травня 2023 року. Того самого дня в росії скасували візовий режим для громадян Грузії. Ці події викликали протести опозиції в Тбілісі, а президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот Georgian Airways через відновлення польотів до Москви.