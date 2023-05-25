Міністр внутрішніх справ: Україна каратиме чоловіків, які незаконно виїхали за кордон. Закон розробляють

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтервʼю «РБК-Україна» заявив, що готується законопроєкт про покарання для чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час воєнного стану.

Як каже Клименко, це спільна ініціатива Верховної Ради та Кабміну, оскільки зараз не існує механізму покарання для тих, хто нелегально виїхав з України, а потім повернувся. Тому після закінчення війни може зʼявитися закон, який встановить таке покарання.

«Вони повинні відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян щонайменше за кордон», — сказав голова МВС.

Клименко зазначив, що для підготовки цього проєкту закону вивчають міжнародний досвід.