Росіяни вночі запустили по Україні 36 іранських дронів-камікадзе. Сили ППО збили всі

Російська армія вночі 25 травня запустила по Україні 36 іранських дронів-камікадзе Shahed. Сили ППО збили всі безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запускали дрони одночасно з північного та південного напрямків.

«Імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові обʼєкти в західних регіонах держави», — зазначили там.

Водночас голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі росіяни атакували дроном-камікадзе Нікопольський район і влучили по Марганецькій громаді. Безпілотник влучив у приватний будинок, люди не постраждали. Але Лисак не уточнив тип ударного дрона.

За даними КМВА, під час нічної атаки значна кількість безпілотників летіла і по столиці. Але Сили протиповітряної оборони знищили всі дрони.