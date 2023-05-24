В Аргентині знайшли останки гігантського динозавра. Його скамʼянілості спричинили ДТП

В Аргентині палеонтологи знайшли останки гігантського динозавра з довгою шиєю, який жив приблизно 90 мільйонів років тому. Його скамʼянілості виявилися настільки важкими, що спричинили аварію на дорозі під час транспортування до Буенос-Айресу.

Про це пише Live Science.

LiveScience

«Вага дестабілізувала транспортний засіб і спричинила аварію. На щастя, ніхто серйозно не постраждав, а кістки цього динозавра були настільки твердими, що теж не постраждали. Навпаки, вони розбили асфальт дороги», — розповів палеонтолог Фернандо Новас.

LiveScience

ДТП надихнула дослідників на наукову назву для динозавра: Chucarosaurus diripienda. Мовою корінного населення регіону кечуа «чукаро» означає «тверда і неприборкана тварина», а латиною diripienda означає «збитий».

LiveScience

За словами вчених, такі динозаври важили від 30 до 40 тонн.