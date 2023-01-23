В Індії знайшли понад 250 скамʼянілих яєць титанозаврів

В індійській долині Нармада палеонтологи знайшли найбільше місце гніздування титанозаврів — у ньому 92 гнізда, які містять 256 скамʼянілих яєць.
Про це пише Hindustan Times.
Науковці виявили, що титанозаври робили кладки як крокодили — у неглибокі ями. Вони гніздилися колоніями, а за репродуктивною фізіологією ці ящери були схожі на сучасних птахів.
Гнізда титанозаврів були розташовані близько одне до одного — поблизу не було місця для дорослих особин. Це підтверджує думку дослідників, що дорослі залишали своїх дитинчат напризволяще і не дбали про них.
- Титанозаври харчувалися рослинами. Вони мешкали на території сучасних Азії, Африки, Європи та Південної Америки. Ці динозаври були завдовжки 9—12 метрів і важили до 13 тонн.