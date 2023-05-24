«Схеми» знайшли в ексміністра Табачника будівельний бізнес в окупованому Криму

Колишній міністр освіти та науки Дмитро Табачник, якого підозрюють у державній зраді, є співзасновником будівельної компанії в окупованому Криму. Вона зареєстрована за російським законодавством.
Про це повідомляє проєкт «Схеми».
Реєстр юридичних осіб рф свідчить, що від жовтня 2021 року Табачник володіє часткою в 50% компанії ООО «Специализированный застройщик «Таврида-Центр». Вона зареєстрована в Сімферополі.
Основним напрямком роботи вказана «діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника». У Табачника є партнер — місцевий забудовник, громадянин росії Володимир Аматуні.
У 2021 році «Таврида-Центр» мала збитки, а звітів за 2022 рік ще немає.
- У листопаді 2022 року Дмитру Табачнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Згодом Служба безпеки наклала арешт на його майно.
- 27 квітня 2023 року стало відомо, що Дмитро Табачник став радником голови окупаційної адміністрації у Запорізькій області. Він також балотуватиметься в місцеві «депутати».
- 12 травня 2023 року Табачнику додатково повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) і ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни).