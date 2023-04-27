Міністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник став радником голови окупаційної адміністрації на Запоріжжі. Він балотується в «депутати»

Колишні міністр освіти Дмитро Табачник став радником голови окупаційної адміністрації у Запорізькій області. Він також балотуватиметься в місцеві «депутати».
Про це йдеться на сайті путінської партії «Єдина росія».
Там почали публікувати списки кандидатів у «депутати» на анексованих українських територій. У вересні в росії відбудуться місцеві вибори. Там обиратимуть очільників 20 регіонів та мера Москви.
Крім цього, росіяни хочуть проводити «вибори» і на окупованих українських територіях. Зокрема, обирати «очільників» Херсонської та Запорізької областей. Натомість «очільників» Донецької та Луганської областей обиратимуть місцеві «парламенти».
- У листопаді 2022 року Дмитру Табачнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
- За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. Табачник особисто консультував представників окупаційної російської адміністрації та готував проєкт доповідної записки про забезпечення озброєної охорони «виборчих дільниць» на заступника голови уряду рф. Зараз зрадник переховується в тимчасово окупованому Криму.