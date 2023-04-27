Міністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник став радником голови окупаційної адміністрації на Запоріжжі. Він балотується в «депутати»

Колишні міністр освіти Дмитро Табачник став радником голови окупаційної адміністрації у Запорізькій області. Він також балотуватиметься в місцеві «депутати».

Про це йдеться на сайті путінської партії «Єдина росія».

Там почали публікувати списки кандидатів у «депутати» на анексованих українських територій. У вересні в росії відбудуться місцеві вибори. Там обиратимуть очільників 20 регіонів та мера Москви.

Крім цього, росіяни хочуть проводити «вибори» і на окупованих українських територіях. Зокрема, обирати «очільників» Херсонської та Запорізької областей. Натомість «очільників» Донецької та Луганської областей обиратимуть місцеві «парламенти».