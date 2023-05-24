У Дніпрі перейменували шість вулиць і провулок

Міська рада Дніпра перейменувала ще шість вулиць і один провулок, чиї назви були повʼязані з росією.

Про це повідомили на сайті міськради.

Нові назви отримали такі топоніми:

провулок Баженова (Шевченківський район) став провулком Тернуватий Яр;

вулиця Бородинська (Шевченківський район) — вулицею Вартових Неба;

вулиця Камчатська (Новокодацький, Чечелівський район) — вулицею Героїв УПА;

вулиця Леваневського (Чечелівський район) — вулицею Львівською;

вулиця Маршала Малиновського (Амур-Нижньодніпровський, Самарський район) — вулиця Сонячна Набережна;

вулиця Мінська (Амур-Нижньодніпровський район) — вулиця Менська;

вулиця Чебоксарська (Самарський район) — вулиця Коростенська.

18 травня у Києві перейменували станції метро «Дружби народів», «Площа Льва Толстого» і 22 вулиці.