Фільм «Люксембург, Люксембург» з 14 червня зʼявиться на Netflix

Фільм «Люксембург, Люксембург» режисера Антоніо Лукіча з 14 червня зʼявиться на Netflix. Пізніше фільм також буде доступний на інших стримінгових сервісах.

«Ми отримали дуже багато запитів від українців, які перебувають за кордоном або живуть у тих містах України, де немає кінотеатрів, щодо того, де вони можуть подивитися наше кіно. Тепер це стане можливим, і глядачі зможуть подивитися наш фільм на Netflix», — коментує продюсерка фільму Анна Яценко, кінопродакшен ForeFilms.

«Люксембург, Люксембург» — другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча. Головні ролі у стрічці зіграли учасники реп-гурту «Курган і Agregat» — брати Раміл та Аміл Насірови.

Світова премʼєра фільму відбулася на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі, а 13 квітня 2023 року стрічка вийшла в український прокат. Із того часу фільм зібрав у прокаті понад 31 млн грн і посів 8-у позицію в десятці найкасовіших українських фільмів часів незалежності. В українських кінотеатрах «Люксембург, Люксембург» подивились понад 213 000 глядачів.

Трейлер фільму

Фільм розповідає про двох братів-близнюків Васю та Колю, яких у пʼятирічному віці покинув батько. Через багато років вони дізнаються про смерть батька в Люксембурзі. Один із них вирішує вирушити до чужої країни, щоб дізнатися, яким був батько, а другий робить усе, щоб йому завадити.