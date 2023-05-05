Фільм українського режисера Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург» увійшов у десятку найкасовіших українських фільмів часів незалежності.

Про це Держкіно повідомило 5 травня.

Касові збори фільму перетнули позначку 25 мільйонів 361 тисяча гривень. Фільм увірвався на 10 позицію найкасовіших стрічок українського прокату, посунувши з неї «Секс і нічого особистого».

У широкий прокат фільм вийшов 13 квітня. Головні ролі в ньому зіграли учасники реп-гурту «Курган і Agregat» — брати Раміл та Аміл Насірови. Фільм розповідає про двох братів-близнюків Васю та Колю, яких у пʼятирічному віці покинув батько. Через багато років вони дізнаються про смерть батька в Люксембурзі. Один із них вирішує поїхати до чужої країни, щоб дізнатися, яким був батько, а другий робить усе, щоб йому завадити.

Трейлер фільму