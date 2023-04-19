Фільм «Люксембург, Люксембург» за перший вікенд посів першість в українському прокаті

Фільм режисера Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург» за перший вікенд прокату (включно з понеділком) зібрав 5,59 мільйона гривень. За вихідні фільм переглянули понад 36 400 глядачів.

Відтак стрічка стала номером один за результатами кінопрокатного вікенду та показала другий найкращий старт серед українських проєктів з часу початку повномасштабного вторгнення.

Фільм розповідає про двох братів-близнюків Васю та Колю, яких у пʼятирічному віці покинув батько. Через багато років вони дізнаються про смерть батька в Люксембурзі. Один із них вирішує вирушити до чужої країни, щоб дізнатися, яким був батько, а другий робить усе, щоб йому завадити.

Трейлер фільму

У широкий прокат фільм вийшов 13 квітня. Головні ролі у ньому зіграли учасники реп-гурту «Курган і Agregat» — брати Раміл та Аміл Насірови.