Суд ЄС відмовив Швейцарії у праві на бренд сиру емменталь

Швейцарські виробники сиру емменталь втратили ексклюзивні права на бренд «Емменталер» у Європейському Союзі.
Про це пише Swiss.info.
Суд ЄС постановив, що термін «Емменталер» відноситься до сорту сиру, відомого в німецькомовних країнах, а не вказує на походження сиру з певного регіону Швейцарії.
«Термін «емменталь» не може бути захищений як товарний знак для сирів у Європейському Союзі», — йдеться в рішенні суду.
- У березні стало відомо, що зображення гірської вершини Маттерхорн зникне з упаковки шоколаду Toblerone через те, що частину виробництва перенесуть за межі Швейцарії. Власник кондитерського бренду Mondelēz заявив, що швейцарську гору замінять більш типовою альпійською вершиною, а на упаковці Toblerone буде написано «заснований у Швейцарії», а не «зі Швейцарії».
- У 2017 році у Швейцарії прийняли закон, згідно з яким національні символи та швейцарські хрести не допускаються на упаковці продуктів, які не відповідають критеріям швейцарської приналежності. Ці критерії — не менше 80% місцевої сировини, для молока і молочних продуктів — 100%. Основна робота з виробництва швейцарського продукту теж має виконуватися в країні. Винятки робляться для сировини, якої немає у Швейцарії, наприклад, для какао.