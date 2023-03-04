Toblerone більше не використовуватиме зображення швейцарської гори на упаковках шоколаду

Із шоколадних батончиків Toblerone приберуть зображення гірської вершини Маттергорн — американський власник бренду переносить частину виробництва за межі Швейцарії.

Про це повідомила швейцарська газета Aargauer Zeitung.

Американська компанія Mondelez International, яка виробляє ці шоколадки, змінює дизайн гори на картонній обгортці, щоб не порушувати Закон про швейцарську приналежність. Також на упаковці Toblerone напис «зі Швейцарії» замінять на «створено у Швейцарії».

Торік Mondelez оголосила, що планує перенести частину виробництва Toblerone до столиці Словаччини Братислави. Газета повідомила, що компанія змінює дизайн упаковки, щоб зобразити більш загальні гори, а не знаменитий Маттергорн.

Відповідно до закону Швейцарії про швейцарську приналежність національні символи та швейцарські хрести не допускаються на упаковці продуктів, які не відповідають критеріям швейцарської приналежності.

Законом передбачено, що продукти харчування, які використовують швейцарські національні символи або заявлені як «Зроблені у Швейцарії», повинні мати не менше 80% місцевої сировини, для молока і молочних продуктів — 100%. Основна робота з виробництва швейцарського продукту теж має виконуватися у країні. Винятки робляться для сировини, якої немає у Швейцарії, наприклад, для какао.