Netflix жорстко обмежує безплатний обмін паролями акаунтів

Стримінговий сервіс Netflix обмежує спільне використання одного акаунту на кількох користувачів у понад ста країнах світу.
Про це заявили у пресслужбі компанії.
Віднині паролі від акаунтів заборонено передавати не членам «сімʼї». Якщо власник облікового запису хоче з кимось поділитися паролем, він має платити за кожного нового користувача $7,99 на місяць (таких може бути не більше двох).
Один акаунт може використовувати «сімʼя», яка живе разом. Нею, наприклад, можуть бути сусіди по квартирі. Робити це вони зможуть будь-де й на різних пристроях, а не тільки вдома.
На такі заходи компанія пішла, бо, за її оцінками, понад 100 мільйонів людей у всьому світі використовують спільний доступ, через що доходи падають і не дають Netflix інвестувати в оновлення контенту.
- 31 січня медіа повідомили, що Netflix почне боротися з шерингом паролів і зобовʼяже користувачів раз на місяць підключатися до основної мережі Wi-Fi, яка належить власнику облікового запису, інакше інші користувачі будуть заблоковані. Але за кілька днів представник стримінгового сервісу Netflix заявив, що нові правила про блокування акаунтів користувачів за шеринг паролів опублікували помилково.
- Утім, уже в лютому Netflix заборонив обмін паролями в чотирьох країнах — Канаді, Новій Зеландії, Португалії та Іспанії.