Netflix жорстко обмежує безплатний обмін паролями акаунтів

Стримінговий сервіс Netflix обмежує спільне використання одного акаунту на кількох користувачів у понад ста країнах світу.

Про це заявили у пресслужбі компанії.

Віднині паролі від акаунтів заборонено передавати не членам «сімʼї». Якщо власник облікового запису хоче з кимось поділитися паролем, він має платити за кожного нового користувача $7,99 на місяць (таких може бути не більше двох).

Один акаунт може використовувати «сімʼя», яка живе разом. Нею, наприклад, можуть бути сусіди по квартирі. Робити це вони зможуть будь-де й на різних пристроях, а не тільки вдома.

На такі заходи компанія пішла, бо, за її оцінками, понад 100 мільйонів людей у всьому світі використовують спільний доступ, через що доходи падають і не дають Netflix інвестувати в оновлення контенту.