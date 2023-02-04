У Netflix заявили, що нові правила про блокування користувачів за шеринг паролів опублікували помилково

Представник стримінгового сервісу Netflix заявив, що нові правила про блокування акаунтів користувачів за шеринг паролів опублікували помилково.
У доступі зʼявилася стаття довідкового центру, яка стосується Чилі, Коста-Ріки та Перу. Саме там діють нові обмеження.
За словами представника, якби компанія вирішила ввести подібні правила в усьому світі, то офіційно повідомила б про це користувачам. У майбутньому Netflix додасть обмеження й для інших країн, але повідомить про це окремо.
- 31 січня ЗМІ повідомили, що Netflix почне боротися з шерингом паролів і зобовʼяже користувачів раз на місяць підключатися до основної мережі Wi-Fi, яка належить власнику облікового запису, — інакше інші користувачі будуть заблоковані.
- Netflix давно бореться із шерингом паролів, оскільки вважає, що користувачі зловживають цією лазівкою, завдаючи компанії збитків.