У Криму окупанти «націоналізували» понад 50 обʼєктів, серед яких квартира Зеленських в Ялті та будівля Меджлісу

Російські окупанти у Криму «націоналізували» понад 50 обʼєктів, які належали українським власникам. Таке рішення ухвалив місцевий «парламент».

Про це пишуть «РИА Новости».

Зокрема, окупанти забрали будівлю в Сімферополі, де був розташований офіс Меджлісу кримськотатарського народу, а також квартиру родини Зеленських у Ялті.

Також росіяни відібрали:

виноробне підприємство «Алеф-Виналь-Крим», яким володів бізнесмен Вадим Єрмолаєв ;

; підприємство з виробництва холодильного та вентиляційного обладнання у Краспоперекопську, яким володів бізнесмен Ігор Гуменний ;

; торгові майданчики в Ялті, які належали колишньому премʼєру Арсенію Яценюку;

сонячні електростанції компанії Activ Solar, які належали братам Андрію та Сергію Клюєвим — олігархам часів Януковича.

Крім цього, до списку потрапили дитячий табір «Кипарис» в Алушті, різні компанії, підприємства та приміщення.

Родині Зеленських належала квартира у житловому комплексі «Імператор» в Ялті. Її придбали у 2013 році за $164 тисячі.

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що отримані від «націоналізації» кошти підуть на фінансування російської армії в Україні.