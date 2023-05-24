Українські військові почнуть навчання на американських танках Abrams «найближчими днями»

Приблизно 250 українських військовослужбовців прибудуть цього тижня до Німеччини. Їх почнуть навчати керувати танками Abrams.

Про це пише «Голос Америки».

Офіційний представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер підтвердив, що Штати розпочнуть навчання українських військових «протягом наступного тижня або близько того».

Українці тренуватимуться на 31 танку Abrams, які прибули до Німеччини на початку цього місяця. Представники Пентагону заявляють, що ще одна партія бронетехніки — 31 танк M1A1 Abrams — проходить ремонт у Сполучених Штатах та буде доставлена в Україну до осені.

Очікується, що навчання в Німеччині триватиме близько 10 тижнів і буде зосереджено на тому, як керувати танками, як маневрувати ними в загальновійськовому бою та як їх обслуговувати.