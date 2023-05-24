Генштаб: Українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52 і сотні окупантів

Російське військо продовжує наступати на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. За добу — 26 зіткнень із Силами оборони України. Втрати ворога в особовому складі становлять приблизно 400 окупантів.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку росіяни наступали в районі Масютівки, а на Лиманському — біля Білогорівки, проте все безуспішно.

Під Бахмутом протягом доби окупанти безрезультатно вели наступальні дії в напрямку Хромового. Біля Авдіївки ворог наступав у напрямку Первомайського — успіху не мав. Також українські військові відбили численні атаки в районі Марʼїнки. На Запоріжжі та Херсонщині росіяни обороняються.

Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, три з них — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетні війська та артилерія уразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, два артилерійські підрозділи на вогневих позиціях та ще три важливі цілі ворога.

До того ж Силам оборони України вдалося знищити російський ударний гелікоптер Ка-52, який коштує близько $16 мільйонів. Серед втрат російських окупантів налічується ще три танки, пʼять броньованих машин, 21 артилерійська система, пʼять реактивних систем залпового вогню та інше.