«Помирати не збираюся»: Лукашенко підтвердив, що хворів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що був відсутній на публіці тривалий час через хворобу. Але заявив, що вона була несерйозною.
Про це пише Zerkalo.
«Аденовірус або що там було? Аденовірус. Нічого. Але оскільки в мене не було можливості лікуватися, усе це накопичилося. Тому вмирати я не збираюся, хлопці. Ви ще мучитися зі мною будете дуже довго», — заявив Лукашенко.
За його словами, обговорення його стану здоровʼя було «не більш ніж дозвільними міркуваннями в месенджерах і телеграм-каналах».
Водночас Лукашенко не уточнив, яку саме хворобу спричинив нібито аденовірус.
- Напередодні в росії підтвердили хворобу Лукашенка. Під час параду в Москві Лукашенко виглядав нездоровим і пропустив низку заходів. Тоді моніторингові групи та опозиційні ЗМІ звертали увагу на повʼязку на правій руці Лукашенка.
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- 14 травня Лукашенко не зʼявився на урочистостях з нагоди Дня прапора, герба та гімну. Замість нього виступав премʼєр-міністр Роман Головченко, який зачитав звернення від Лукашенка.