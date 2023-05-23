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Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги — перелік

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги — перелік

Броньовані мостоукладачі Biber.

Wikimedia

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги.

Ось що до нього увійшло:

  • радіолокаційна система повітряного огляду TRML-4D — 1;
  • броньовані мостоукладачі Biber — 2;
  • мобільні та захищені засоби розмінування — 3;
  • безпілотники-розвідники Vector — 54;
  • антидронні системи — 8;
  • машини для прикордонників — 6;
  • частотний глушник — 1;
  • вантажівки з системою змінного кузова з 20 платформами — 2;
  • до десятка вантажівок і причепів;
  • вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики — 8;
  • пікапи — 34;
  • вантажівки Zetros — 8.

На початку травня стало відомо, що Німеччина готує найбільший пакет допомоги Україні (ось список). Федеральний уряд зосередився на посиленні української системи ППО, тому в переліку — чотири системи IRIS-T SLM + 12 пускових установок IRIS-T SLS разом із ракетами. Вартість пакета допомоги понад €2,7 мільярда.