Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги — перелік

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги.
Ось що до нього увійшло:
- радіолокаційна система повітряного огляду TRML-4D — 1;
- броньовані мостоукладачі Biber — 2;
- мобільні та захищені засоби розмінування — 3;
- безпілотники-розвідники Vector — 54;
- антидронні системи — 8;
- машини для прикордонників — 6;
- частотний глушник — 1;
- вантажівки з системою змінного кузова з 20 платформами — 2;
- до десятка вантажівок і причепів;
- вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики — 8;
- пікапи — 34;
- вантажівки Zetros — 8.
На початку травня стало відомо, що Німеччина готує найбільший пакет допомоги Україні (ось список). Федеральний уряд зосередився на посиленні української системи ППО, тому в переліку — чотири системи IRIS-T SLM + 12 пускових установок IRIS-T SLS разом із ракетами. Вартість пакета допомоги понад €2,7 мільярда.