Історики прочитали стародавній текст Біблії за допомогою ультрафіолетового випромінювання

Науковці прочитали стародавню версію глави Біблії за допомогою ультрафіолетового випромінювання. Вона була прихована під шарами пізніших записів понад півтора тисячоліття.

Про це пише Science Alert.

Історик Григорій Кессель з Австрійської академії наук виявив попередній текст під трьома шарами тексту, написаного на палімпсесті — це пергамент, який уже був у вжитку. У давнину їх використовували через дефіцит матеріалів для письма.

Текст, знайдений дослідником, є досі не відомою версією глави 12 у Книзі Матвія. Вона була частиною старосирійських перекладів Біблії приблизно 1500 років тому. Зараз рукопис зберігається у бібліотеці Ватикану.