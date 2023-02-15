У Нью-Йорку на аукціон виставили повну єврейську Біблію

У Нью-Йорку на аукціон Sothebyʼs виставили найраннішу і найповнішу єврейську Біблію з будь-коли виявлених, її вік налічує понад 1 100 років.

Про це повідомляє The New York Times.

Ідеться про том IX століття Кодекс Сассуна. Він є важливим звʼязком між Сувоями Мертвого моря і сучасною Біблією. Кодекс Сассуна виставляють на торги як ранній приклад майже повного кодексу, що містить усі 24 книги єврейської Біблії (у ній відсутні близько пʼяти аркушів, включаючи перші 10 розділів Книги Буття). Книгу виставили на торги з оцінкою від $30 до $50 мільйонів — що робить її найціннішим історичним документом або рукописом з представлених на аукціоні.

Єврейська Біблія складається з 24 книг, які розділені на три частини: Пʼятикнижжя, Пророки та Писання. Вона є основою юдаїзму та інших авраамічних релігій. У християнстві тексти називаються Старим Завітом і включені до біблійного канону. Іслам також приділяє особливу увагу історіям єврейської Біблії, багато з яких включено до Корану та інших важливих творів ісламської літератури.

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До появи перших кодексів (рукописів у вигляді книг) єврейської Біблії існували лише частини чи розділи біблійних текстів у вигляді сувоїв. Кодекс Сассуна названий на честь його видатного сучасного власника Девіда Соломона Сассуна (1880—1942), який зібрав найвизначнішу у світі приватну колекцію єврейських артефактів та рукописів на івриті.

Книга іде на аукціон з колекції Жакі Сафра, торги відбудуться у травні 2023 року. Рекорд найціннішого історичного тексту та рукопису, проданого на аукціоні, належить першому виданню Конституції США — $43 мільйони.

Річард Остін, голова відділу книг та рукописів Sothebyʼs, сказав, що Кодекс Сассуна був «безперечно, одним із найважливіших і унікальних текстів в історії людства».