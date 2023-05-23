Bloomberg: Росія тисне на Індію, щоб не потрапити у фінансову ізоляцію

Росія тисне на уряди різних країн і погрожує згорнути спільні проєкти, якщо вони не допоможуть запобігти потраплянню рф до чорного списку FATF. Зокрема, для цього російська влада тисне на Індію.

Про це пише Bloomberg.

Росія вже попередила Індію про «каскад непередбачуваних і негативних наслідків для співробітництва в оборонній, енергетичній та транспортній сферах», якщо FATF запровадить нові обмеження проти росії.

Зокрема, російська влада навіть перерахувала проєкти, які будуть під загрозою. Ідеться про співпрацю «Роснафти» та Nayara Energy Limited, експорт російського озброєння до Індії, спільні авіаційні проєкти, технологічну та енергетичну співпрацю на індійський АЕС і угоду між залізницями про перевезення товарів.

FATF уже призупинила членство росії, але Україна наполягає на введенні додаткових обмежень. Якщо рф потрапить до чорного списку, то вона стане в один ряд із Північною Кореєю, Іраном та Мʼянмою.