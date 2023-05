Держдеп: «ПВК Вагнера» намагається через Малі доставити зброю для війни в Україні

Перед цим видання CNN і The Financial Times писало, що «ПВК Вагнера» намагалася купити зброю в Китаї та Малі. Компанії, які власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин використовував для своїх операцій в Африці, змогли придбати 20 тисяч шоломів у невеликої китайської компанії Hangzhou Shinerain Import And Export Co в листопаді та грудні 2022 року. При цьому китайська група стверджувала, що вони призначені для «ігрового використання». Видання писали, що «ПВК Вагнера» успішно закупила обладнання, але продовжує працювати над закупівлею мін, безпілотників, радарів і контрбатарейних систем у Малі.

Наприкінці січня 2023 року власник російської «ПВК Вагнера» Євген Пригожин нібито пропонував українському керівництву дані про позиції російських військ в обмін на відступ українських підрозділів з Бахмуту.

13 квітня The Washington Post опублікувала розшифровку інтервʼю з Володимиром Зеленським, але згодом видалила з нього великий фрагмент про контакти ГУР із власником «ПВК Вагнера» Євгеном Пригожиним. Зеленський питав у журналістів, звідки в них такі дані і з ким саме з українців вони спілкувалися на цю тему, оскільки злив такої інформації — це державна зрада.