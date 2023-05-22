Держдеп: «ПВК Вагнера» намагається через Малі доставити зброю для війни в Україні

США підозрюють, що «Приватна військова компанія Вагнера» намагається через Малі доставити своїм військовим в Україні зброю.

Про це 22 травня заявив офіційний представник Держдепартаменту США Метью Міллер, цитує Bloomberg.

«Ми вважаємо, що «ПВК Вагнера» намагається приховати свої зусилля щодо придбання військової техніки для використання в Україні, зокрема, працюючи через треті країни, де вона має плацдарм. Нам повідомили, що «ПВК Вагнера» намагається переправити зброю, щоб допомогти росії у війні, через Малі, і готова використати фальшиві документи для цих транзакцій», — сказав Міллер.

США вважають, що група компаній намагалася купити військові системи у «іноземних постачальників і направити цю зброю через Малі». Однак зараз немає жодних ознак того, що ці покупки зброї відбулися або завершені.