Президент призначив Євгена Нищука головою Комітету з Шевченківської премії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 288/2023 про призначення нових членів Комітету Національної премії імені Тараса Шевченка.

Відтак головою Комітету став народний артист Євген Нищук. Тепер він має подати пропозиції персонального складу Комітету.

Євген Нищук — український актор театру, кіно та дубляжу. Також він був міністром культури України з 27 лютого до 2 грудня 2014 року та з 14 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року.

Шевченківська премія — найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня.

Вручається в семи номінаціях: література, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, візуальне мистецтво, публіцистика й журналістика, літературознавство й мистецтвознавство.

У 2023 році вперше в історії премії 9 березня не оголосили імена переможців. 11 березня Комітет все-таки опублікував заяву, в якій назвав імена лауреатів 2023 року. Однак переможців назвали лише в кількох категоріях, а на сайті президента указ, яким і оголошують переможців, так і не зʼявився.

Це сталося через те, що тодішній глава Комітету Юрій Макаров вирішив додати ще одну номінацію — «За внесок у перемогу», і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, у день перепоховання Кобзаря.

Через шквал критики 12 березня Юрій Макаров пішов у відставку, а через чотири дні всі члени Комітету також склали повноваження.