Після скандалу з Шевченківською премією голова комітету Юрій Макаров подав у відставку

Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров пішов з посади. Цьогоріч навколо премії розгорівся скандал — уперше за багато років премію не вручили 9 березня, у день народження поета.

Коментуючи скандал навколо запізнілого оголошення лауреатів, Макаров розповів, що це була його ідея – запровадити додаткову номінацію «За внесок у перемогу» і перенести оголошення переможців на 22 травня.

«Я виступив з ініціативою доповнити список номінацій додатковими преміями «За внесок у перемогу». Я виходив із того, що цьогоріч комітет не визнав за можливе присудити нагороду в двох номінаціях, а тимчасом від початку повномасштабної війни з’явилася неймовірна, неуявна кількість вартісних мистецьких творів, проєктів і явищ, які робляться на ентузіазмі й у буквальному сенсі наближають нашу перемогу», — розповів Макаров.

Він додав, що пропозиція виникла майже експромтом, але під час зустрічі діячів культури з президентом України 9 березня ідея отримала підтримку. «Офіс президента пристав на мою ініціативу, затримав оприлюднення результатів конкурсу 2023, щоб оголосити переможців усіх разом 22 травня», — зазначив він. .

Макаров пояснив, що саме він виступив з ініціативою доповнити список номінацій додатковими преміями «За внесок у перемогу».

Утім це рішення «наштовхнулося на агресивне нерозуміння», і чимало представників мистецької спільноти й громадян сприйняли цей крок як політичну спекуляцію, намагання влади призначити «своїх» висуванців або применшити вагу вже визначених лавреатів.

«Оскільки я мимоволі виступив «збудником» нікому не потрібних конфліктів у команді й, на жаль, значно ширше, обурення небайдужих громадян, після довгих роздумів не бачу іншого виходу, як скласти з себе повноваження голови й члена Комітету», — резюмував він.

Також з Комітету вийшла художниця Влада Ралко. Про це вона повідомила «Суспільне Культура».

Ралко зазначила, що скласти мандат вона вирішила ще в лютому, і склала повноваження 18 лютого 2023 року.