Росіяни вночі випустили по Україні 16 різних ракет — сили ППО збили чотири

Уночі російські війська масштабно вдарили по Дніпропетровській області. Вони запустили 16 різних ракет, із яких сили ППО збили чотири.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни випустили:

4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555;

5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3;

2 балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму;

5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області.

Українські сили ППО збили чотири крилаті ракети. Також вони збили всі 20 іранських дронів-камікадзе.

Крім цього, наприкінці 21 травня неподалік Херсонської області впав російський літак Су-35. Обставини його падіння уточнюють.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що загалом постраждали 8 людей. Росіяни пошкодили кілька будівель рятувального підрозділу й десятки автомобілів, а в Синельниківському районі — понад 10 приватних і багатоквартирних будинків, адміністративні будівлі.

У ДСНС повідомили, у результаті нічної атаки один рятувальник постраждав. Знищено 20 одиниць техніки.