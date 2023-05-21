Розбиту гітару Курта Кобейна продали на аукціоні майже за $600 тисяч

У Нью-Йорку на аукціоні продали за $595 900 розбиту електрогітару фронтмена гурту Nirvana Курта Кобейна.

Як повідомив аукціонний дім Julienʼs Auctions, з молотка пішла гітара Fender Stratocaster, яку Кобейн розбив на початку 1990-х, коли Nirvana працювала над своїм культовим альбомом “Nevermind”. Початкова ціна лота становила $60 тисяч. Гітара була розтрощена, згодом її зібрали, але грати на ній уже неможливо. На її корпусі є підписи всіх трьох учасників гурту.

Також на цьому аукціоні за $10 400 продали великий рекламний плакат Nirvana для альбому “Nevermind” 1991 року, підписаний Куртом Кобейном, Крістом Новоселичем і Дейвом Гролом.